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За добу евакуаційними рейсами в Україну прибуло понад 550 пасажирів

Неділя, 3 травня 2020, 16:23
За добу евакуаційними рейсами в Україну прибуло понад 550 пасажирів

Минулої доби евакуаційними рейсами з-за кордону в Україну прибуло понад 550 пасажирів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона (Португалія), Парижа (Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів.

Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ.

Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами".

Деталі: Загалом минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.

За добу порушників самоізоляції на кордоні не виявлено.

Водночас у суботу надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 ще одного представника Державної прикордонної служби України в Одеській області. У нього спостерігається легкий перебіг хвороби.

Станом на неділю на COVID-19 у Держприкордонслужбі хворіє 14 військовослужбовців та працівників відомства, 1 військовослужбовець одужав.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаавіаCovid-2019коронавірус
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