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Франція продовжила надзвичайний стан через коронавірус до 24 липня

Неділя, 3 травня 2020, 16:39

Уряд Франції продовжив надзвичайний стан через коронавірус на два місяці в рамках комплексу заходів, які будуть запропоновані парламенту у вівторок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro та Politico.

Після засідання кабінету міністрів з приводу коронавірусної кризи до Верана приєднався міністр внутрішніх справ Крістоф Кастаньє, який запропонував прийняти новий закон, за яким надзвичайна ситуація в області охорони здоров'я буде продовжена до 24 липня.

Веран сказав, що скасування надзвичайної ситуації раніше зазначеного терміну "витратить даремно значні зусилля, докладені французьким народом".

"Якби ми скоротили відразу 11 травня зусилля, які ми доклали, то всі вони були б марними", - сказав Веран.

Інші запропоновані заходи включають обмеження поїздок і введення процесу карантину для людей, що в'їжджають до Франції з-за кордону, Корсики та інших заморських територій.

"Завдання уряду не в тому, щоб перешкодити французам подорожувати - завдання уряду - не дати вірусу подорожувати", - сказав міністр.

Кастаньє додав, що в запропонованих заходах не буде жодних прикордонних обмежень між французькими округами.

Водночас він заявив, що зусилля з обмеження нових коронавірусних інфекцій не дозволять відкрити церкви, мечеті, синагоги і храми.

Міністр також заявив, що людям не потрібно буде мати при собі посвідчення, щоб вийти з дому, коли карантинні заходи ослабнуть 11 травня.

Однак, якщо люди не будуть носити маску в громадському транспорті, їм все одно доведеться заплатити штраф у розмірі 135 євро.

У Франції за останню добу померли 166 людей з коронавірусом, Це менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 218 смертей. Загальна кількість померлих зросла до 24 760.

Теми: Франціякоронавірус


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