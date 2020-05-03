У США за один день COVID-19 забрав стільки життів, як теракт 11 вересня

У США найбільше смертей від COVID-19 за добу зафіксували 30 квітня, тоді померло 2909 людей.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Це майже стільки ж втрат, як під час терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді, за офіційними даними, померло або зникли безвісти 2973 людини.

Ріст смертності у США спостерігається в час, коли частина штатів оголосили про часткове відновлення роботи бізнесу та "повернення до нормального життя".

Останнім часом американскими штатами прокотилась хвиля протестів проти карантинних заходів. Найгучніші акції протестів відбулися у Каліфорнії, Колорадо, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Теннессі, Нью-Йорку, на Флориді.

Серед штатів, що вже оголосили послаблення карантинних обмежень і почали відновлювати роботу життєво не важливого бізнесу, є Джорджія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас. У Джорджії відновив роботу майже увесь бізнес.

Фахівці попереджають, що кількість померлих внаслідок захворювання коронавірусом може бути вищою за офіційні дані, оскільки багато пацієнтів помирають вдома і їх не включають до статистики.

Крім того, чимало людей з COVID-19 помирають від інфаркту і вони також не завжди входять до статистичних даних.

Довідка: Станом на 3 травня у США зафіксовано 1 132 539 випадків коронавірусу, з них 29 078 за останню добу. Померло з початку епідемії 66 369 людей, за останню добу – 1 426.

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