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Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Неділя, 3 травня 2020, 22:37

Держсекретар Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії, але не заперечує висновок спецслужб США про те, що він не був створений людиною.

Джерело: Помпео в інтерв'ю ABC News у неділю, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Існує значна кількість доказів того, що це вийшло з тієї лабораторії в Ухані".

"Кращі експерти досі думають, що це було зроблено людиною. У мене немає причин не вірити цьому".

Деталі: При цьому, коли інтерв'юер зазначив, що висновки спецслужб США свідчать про інше, Помпео відступив, сказавши: "Я бачив, що говорить розвідувальне співтовариство. У мене немає підстав вважати, що вони помилилися".

Державний департамент США поки не відповів на запит про роз'яснення коментарів Помпео.

Що передувало: У звіті директора Національної розвідки США, опублікованому в четвер, йдеться, що розвідка погоджується з "широким науковим консенсусом" про те, що ця хвороба не була створена людиною.

Довідка: Станом на 3 травня у США зафіксовано 1 132 539 випадків коронавірусу, з них 29 078 за останню добу. Померло з початку епідемії 66 369 людей, за останню добу – 1 426.

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Українська правда
Теми: СШАкоронавірусКитай


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