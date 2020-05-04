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В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочивальників

Понеділок, 4 травня 2020, 06:03
В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочивальників

Уряд Єгипту дозволив відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що заклади працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Джерело: Reuters

Деталі: Таке рішення спричинене збитками, які через пандемію коронавірусу, понесла туристична галузь країни. Держава втрачає близько 1 мільярда доларів на місяць.

Обмеження щодо прийому не більше 25% відпочивальників діятиме до кінця травня. З червня ж закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів. 

Також готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемичних заходів для захисту своїх клієнтів. 

Для того, щоб поновити роботу у готелі має бути клініка із лікарем. Окрім того, відпочивальникам будуть регулярно перевіряти температуру. 

Також заклади повинні встановити дезинфікуюче обладнання. 

Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест при вході на територію закладу. 

Окрім того, діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах. Зазначається, що у готелях запровадять звичайне меню та заборонять відкриті зони із їжею.

Нагадаємо:

  • За останніми даними, у Єгипті зареєстрували 6465 випадків зараження коронавірусом, померли від хвороби 429 людей, вилікувались – 1562 особи. 

Українська правда

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Теми: Єгипеткарантин
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