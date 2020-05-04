15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень
За минулу добу, 3 травня, в Україні зафіксовано ще 418 випадків зараження коронавірусом, померли від COVID 15 людей.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, телеграм-канал Центру громадського здоров’я
Деталі: Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 в Україні сягнула 12 331, з них 303 людини померли і 1619 - одужали.
З тих 418, у яких хворобу виявлено минулої доби, 26 дітей і 62 медичних працівника.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (69), Київській області (69) та Львівській області (33).
По регіонах:
Вінницька обл. — 436 (146 одужали);
Волинська обл. — 340 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 460 (64 одужали);
Донецька обл. — 81 (12 одужали);
Житомирська обл. — 430 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 531 (61 одужав);
Запорізька обл. — 285 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 984 (86 одужали);
м. Київ — 1 535 (80 одужали);
Київська обл. — 853 (83 одужали);
Кіровоградська обл. — 401 (121 одужав);
Львівська обл. — 506 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 161 (6 одужали);
Одеська обл. — 427 (17 одужали);
Полтавська обл. — 227 (26 одужали);
Рівненська обл. — 750 (78 одужали);
Сумська обл. — 112 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 896 (159 одужали);
Харківська обл. — 361 (36 одужали);
Херсонська обл. — 139 (52 одужали);
Хмельницька обл. — 116 (27 одужали);
Черкаська обл. — 312 (64 одужали);
Чернівецька обл. — 1887 (159 одужали);
Чернігівська обл. — 64 (6 одужали).