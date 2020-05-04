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15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень

Понеділок, 4 травня 2020, 09:26

За минулу добу, 3 травня, в Україні зафіксовано ще 418 випадків зараження коронавірусом, померли від COVID 15 людей.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, телеграм-канал Центру громадського здоров’я

Деталі: Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 в Україні сягнула 12 331, з них 303 людини померли і 1619 - одужали.

З тих 418, у яких хворобу виявлено минулої доби, 26 дітей і 62 медичних працівника.

По регіонах:

Вінницька обл. — 436 (146 одужали);

Волинська обл. —  340 (64 одужали);

Дніпропетровська обл. —  460 (64 одужали);

Донецька обл. — 81 (12 одужали);

Житомирська обл. — 430 (23 одужали);

Закарпатська обл. — 531 (61 одужав);

Запорізька обл. —  285 (79 одужали);

Івано-Франківська обл. — 984 (86 одужали);

м. Київ — 1 535 (80 одужали);

Київська обл. — 853 (83 одужали);

Кіровоградська обл. — 401 (121 одужав);

Львівська обл. — 506 (95 одужали);

Луганська обл. — 37 (7 одужали);

Миколаївська обл. — 161 (6 одужали);

Одеська обл. — 427 (17 одужали);

Полтавська обл. — 227 (26 одужали);

Рівненська обл. — 750 (78 одужали);

Сумська обл. — 112 (62 одужали);

Тернопільська обл. — 896 (159 одужали);

Харківська обл. — 361 (36 одужали);

Херсонська обл. — 139 (52 одужали);

Хмельницька обл. — 116 (27 одужали);

Черкаська обл. — 312 (64 одужали);

Чернівецька обл. — 1887 (159 одужали);

Чернігівська обл. — 64 (6 одужали).

 

Доповнюється...

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірусCovid-2019жертви


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