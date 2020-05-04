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Польща після півтора місяців карантину відкриває ТРЦ і готелі

Понеділок, 4 травня 2020, 09:43

З 4 травня по всій Польщі знову відкриваються торгові центри і готелі, закриті у березні через загрозу коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Готелям і закладам подібного типу дозволили відкритися тільки за умови дотримання суворих правил.

Зокрема, гостям у готелях тепер не дозволяється користуватися спільними кімнатами, дитячими кімнатами, басейнами, саунами та дискотеками.

У випадку торгових центрів продовжує діяти вимога дотримання соціальної дистанції та носіння захисної маски у громадських місцях.

Також з понеділка можуть відновити роботу музеї, арт-галереї, бібліотеки, архіви та книжкові крамниці. Однак рішення щодо них приймають місцеві санітарні органи.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявляв, що, попри послаблення обмежень, заходи безпеки залишаються актуальними.

"Ми відкриваємо економіку, але маємо ні на дещицю не послаблювати заходи безпеки. Пам’ятайте: виходимо з дому тільки на роботу, у магазин та за наявності інших поважних причин", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що дитсадкам та школам дозволять відновити роботу не раніше 24 травня.

Нагадаємо, 20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Теми: ПольщакарантинкоронавірусCovid-2019


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