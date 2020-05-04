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Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці

Понеділок, 4 травня 2020, 09:55
Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці

В Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля. 

Відновлення роботи дозволено за умови, що всі компанії суворо дотримуватимуться протоколів безпеки на робочому місці.

Людям буде дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але масові родинні зібрання заборонені.

Зустрічі з рідними мають відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок. Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.

Знову можна буде збиратись на похорони, але присутніми зможуть максимум 15 людей. Рекомендується проводити похорони відкритому повітрі.

Тренування можуть відновити окремі спортсмени. Крім того, люди можуть займатися спортом індивідуально не тільки в районі своїх будинків, але і на більшій відстані - парки та сквери відкриються на всій території країни.

Бари і ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс, але їжу потрібно вживати в будинку або в офісі. Повне відкриття ресторанів і барів передбачається з червня.  Перукарні та салони краси повинні запрацювати з 1 червня.

В Італії за останню добу зафіксовано 174 летальні випадки серед інфікованих, що є найнижчим показником за понад місяць.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякарантинкоронавірусепідеміяCovid-2019
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