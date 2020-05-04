Усі розділи
Укр / Рус

Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці

Понеділок, 4 травня 2020, 09:55

В Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля. 

Відновлення роботи дозволено за умови, що всі компанії суворо дотримуватимуться протоколів безпеки на робочому місці.

Людям буде дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але масові родинні зібрання заборонені.

Зустрічі з рідними мають відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок. Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.

Знову можна буде збиратись на похорони, але присутніми зможуть максимум 15 людей. Рекомендується проводити похорони відкритому повітрі.

Тренування можуть відновити окремі спортсмени. Крім того, люди можуть займатися спортом індивідуально не тільки в районі своїх будинків, але і на більшій відстані - парки та сквери відкриються на всій території країни.

Бари і ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс, але їжу потрібно вживати в будинку або в офісі. Повне відкриття ресторанів і барів передбачається з червня.  Перукарні та салони краси повинні запрацювати з 1 червня.

В Італії за останню добу зафіксовано 174 летальні випадки серед інфікованих, що є найнижчим показником за понад місяць.

Теми: ІталіякарантинкоронавірусепідеміяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень

Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці

Грози з градом і навіть сніг: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Черкаська ОДА просить суд скасувати послаблення карантину в Черкасах

Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон

Усі головні новини...
Італія
В Італії злочинність під час карантину знизилась майже на 67%
В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць
Кількість жертв COVID-19 у Великій Британії та Італії майже зрівнялася
Останні новини
09:55
Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці
09:44
Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад п'ятого тижня навчання
09:43
Польща після півтора місяців карантину відкриває ТРЦ і готелі
09:38
Гончарук розповів про спілкування із Зеленським після звільнення
09:29
Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу з'явиться в США до кінця року
09:26
інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень
09:10
Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці
08:45
У Франції найменша кількість померлих від коронавірусу з 22 березня
08:43
На Житомирщині та Київщині досі тліє: рятувальники продовжують роботу
08:28
Грози з градом і навіть сніг: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!