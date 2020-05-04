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Розвідка США з'ясувала, навіщо Китай приховав дані про коронавірус

Понеділок, 4 травня 2020, 10:37
Розвідка США з'ясувала, навіщо Китай приховав дані про коронавірус

Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Джерело: Associated Press з посиланням на звіт Міністерства внутрішньої безпеки США

Деталі: За даними американських розвідників, влада Китаю в січні скоротила експорт і збільшила імпорт медичних товарів і спробувала приховати це, заперечуючи наявність експортних обмежень і затримуючи надання своїх торгових даних.

Паралельно, протягом більшої частини січня, КНР приховувала від Всесвітньої організації охорони здоров'я високу ступінь заразності коронавирусу, щоб виграти час на закупівлі.

Передісторія: США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу. Загалом на ранок 28 квітня там зафіксовано більше 1 мільйона випадків зараження.

Водночас у Китаї хвороба вже практично вщухла, а місто Ухань, де фіксували перший спалах COVID-19, уже розблоковано.  

Українська правда

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Теми: КитайкоронавірусСША
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