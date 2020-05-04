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Уряд збирається на позачергове засідання щодо послаблення карантину

Понеділок, 4 травня 2020, 12:22

Кабінет міністрів вже у понеділок, 4 травня, проведе позачергове засідання, на якому збирається зняти деякі карантинні обмеження в Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи".

Деталі: Початок засідання запланований на 13:00. На ньому уряд хоче, зокрема, відкрити з 11 травня парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях.

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрівкоронавірусепідеміяCovid-2019


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