Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд збирається на позачергове засідання щодо послаблення карантину

Понеділок, 4 травня 2020, 12:22
Уряд збирається на позачергове засідання щодо послаблення карантину

Кабінет міністрів вже у понеділок, 4 травня, проведе позачергове засідання, на якому збирається зняти деякі карантинні обмеження в Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи".

Деталі: Початок засідання запланований на 13:00. На ньому уряд хоче, зокрема, відкрити з 11 травня парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях.

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрівкоронавірусепідеміяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: