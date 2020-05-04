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В Іспанії "нульова фаза" скасування карантину: відкрили магазини і перукарні

Понеділок, 4 травня 2020, 12:58
В Іспанії нульова фаза скасування карантину: відкрили магазини і перукарні

В Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на винос.

Використання масок, які закривають ніс і рот, є обов’язковим для всіх користувачів автобусного, залізничного, повітряного та морського транспорту. 

"Нульова фаза" діятиме на всій території країни з винятком островів Ла Гомера, Ель-Ерро, Ла Грасіоза та Форментера, які цього понеділка відразу перейшли до "фази 1". Окрім вище вказаних заходів там також дозволені зустрічі груп до 10 осіб.

Прем'єр-міністр Педро Санчес в середу проситиме парламент затвердити нове продовження надзвичайного стану, вже вчетверте. Для прийняття рішення потрібна проста більшість голосів.

У вихідні в Іспанії дорослим вперше за сім тижнів дозволили займатися спортом на вулиці на тлі послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

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Теми: ІспаніякарантинкоронавірусCovid-2019
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