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Київ дезінфікує місто за допомогою дронів

Понеділок, 4 травня 2020, 13:12

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці використовують безпілотники для дезінфекції міських об’єктів.

Джерело: брифінг міського голови 4 травня

Пряма мова: "Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу. Ефективніше покриває площу обробки, економить час на неї.

Для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють в сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно".

Деталі: Кличко показав коротке відео про те, як відбувається дезінфекція з повітря.

Він також зазначив, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.

Кличко нагадав, що усі обслуговуючі організації, незалежно від форми власності, повинні здійснювати санітарну обробку житлових будинків.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірускарантинCovid-2019Віталій Кличко


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