Усі розділи
Укр / Рус

Соціологи показали свіжий рейтинг партій

Понеділок, 4 травня 2020, 13:52

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці квітня, то третина українців підтримала б "Слугу народу", приблизно по 15% отримали б "Опозиційна платформа – За Життя" і "Європейська солідарність", за "Батьківщину" готови проголосувати 12%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то політична прихильність українців виглядає так:

  • 32,6%  проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 15,8% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 15,2% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 12% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 3,6% – за "Партію Шарія",
  • 3,5% – за партію "Голос",
  • 3,4% – за партію "Сила і Честь",
  • 2,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,5% – за партію "Громадянська позиція",
  • 2% – за партію "Свобода",
  • 1,7% – за партію "Опозиційний блок",
  • за інші партії – загалом  5%.
 

Опитування проводилося з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Українська правда
Теми: партіїрейтингопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

УРЯД ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 22 ТРАВНЯ

таблицяЧерез рік реального президентства: за Зеленського готові проголосувати понад 40% виборців

Уряд збирається на позачергове засідання щодо послаблення карантину

Тимошенко стала доларовою мільйонеркою

Розвідка США з'ясувала, навіщо Китай приховав дані про коронавірус

Усі головні новини...
партії
Міський голова Черкас: Між мерами ходять розмови про створення партії
Невеликі партії виступили проти планів "Слуги народу" з "партизації влади"
У "Слузі народу" хочуть позбутися "ідеологічних кайданів" і перейти до активного центризму
Останні новини
14:26
Регіони з найвищою захворюваністю COVID-19 підуть на "адаптивний карантин"
14:02
УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ
13:52
ІнфографікаСоціологи показали свіжий рейтинг партій
13:43
ПриватБанк продовжив пільговий режим для переказів з Польщі
13:34
Уже цього тижня розпочинаємо підготовку до виходу з карантину – Зеленський
13:30
фото На карантині в Україну завітали рожеві фламінго
13:26
УРЯД ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 22 ТРАВНЯ
13:24
"Енергетична безпека Польщі і України": почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe
13:19
Індекс ділової активності стрімко погіршився, компанії планують скорочення – НБУ
13:12
відеоКиїв дезінфікує місто за допомогою дронів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!