Соціологи показали свіжий рейтинг партій

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці квітня, то третина українців підтримала б "Слугу народу", приблизно по 15% отримали б "Опозиційна платформа – За Життя" і "Європейська солідарність", за "Батьківщину" готові проголосувати 12%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то політична прихильність українців виглядає так:

32,6% проголосували б за партію "Слуга народу",

15,8% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

15,2% – за партію "Європейська Солідарність",

12% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

3,6% – за "Партію Шарія",

3,5% – за партію "Голос",

3,4% – за партію "Сила і Честь",

2,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,5% – за партію "Громадянська позиція",

2% – за партію "Свобода",

1,7% – за партію "Опозиційний блок",

за інші партії – загалом 5%.

Опитування проводилося з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.