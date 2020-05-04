Регіони з найвищою захворюваністю COVID-19 підуть на "адаптивний карантин"

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що області з найвищою захворюваністю підуть на "адаптивний карантин" після зняття певних обмежень 11 травня.

Джерело: позачергове засідання уряду

Пряма мова Степанова: "Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області - Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності.

Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж як у інших областях і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь – це буде менше.

Ми будемо далі аналізувати ситуацію, якщо ми побачимо негативну тенденцію, то обмеження будемо звужувати".

Деталі: За словами прем'єра Дениса Шмигаля, відповідальність за сплеск хвороби у певних регіонах після прийняття рішення про адаптивний карантин буде нести місцева влада.

Степанов зазначив, що наразі Україна уже 17 днів поспіль реєструє від 400 до 600 нових хворих на коронавірус.

Степанов додав, що подібна стабільність дозволяє ввести з 11 травня пом’якшення, водночас у цій постанові мають бути прописані карантинні обмеження для закладів, які відкриються.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, у МОЗ клопотали про продовження карантину до 22 травня, тому що епідпроцес не йде на зниження, проте залишається стабільним.

Пряма мова Ляшка: "Починаючи з кінця квітня у нас стабільно зростає кількість підтверджених випадків у найбільш заселених областях: у Дніпропетровській на 30%, Харківській на 40% і Одеській області.

Захворюваність залишається найвищою у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях".

Міський голова Києва Віталій Кличко, який був присутній на засіданні як голова асоціації міст України розповів, що, на думку фахівців, 80% населення країни може перехворіти. При цьому смертність - 2-3%, за умови якщо надається меддопомога. В Україні - це понад 1 млн осіб.

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