Регіони з найвищою захворюваністю COVID-19 підуть на "адаптивний карантин"

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що області з найвищою захворюваністю підуть на "адаптивний карантин" після зняття певних обмежень 11 травня, а якщо буде негативна тенденція, то обмеження звужать.

Джерело: позачергове засідання уряду

Пряма мова Степанова: "Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області - Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності.

Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж як у інших областях і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь – це буде менше.

Ми будемо далі аналізувати ситуацію, якщо ми побачимо негативну тенденцію, то обмеження будемо звужувати".

Деталі: Степанов зазначив, що наразі Україна уже 17 днів поспіль реєструє від 400 до 600 нових хворих на коронавірус.

Степанов додав, що подібна стабільність дозволяє ввести з 11 травня пом’якшення, водночас у цій постанові мають бути прописані карантинні обмеження для закладів, які відкриються.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, у МОЗ клопотали про продовження карантину до 22 травня, тому що епідпроцес не йде на зниження, проте залишається стабільним.

Пряма мова Ляшка: "Починаючи з кінця квітня у нас стабільно зростає кількість підтверджених випадків у найбільш заселених областях: у Дніпропетровській на 30%, Харківській на 40% і Одеській області.

Захворюваність залишається найвищою у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях".

Міський голова Києва Віталій Кличко, який був присутній на засіданні розповів, що, на думку фахівців, 80% населення країни може переворіти. При цьому смертність - 2-3%, за умови якщо надається меддопомога. В Україні - це понад 1 млн осіб.

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