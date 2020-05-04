Регіони з найвищою захворюваністю COVID-19 підуть на "адаптивний карантин"
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що області з найвищою захворюваністю підуть на "адаптивний карантин" після зняття певних обмежень 11 травня, а якщо буде негативна тенденція, то обмеження звужать.
Джерело: позачергове засідання уряду
Пряма мова Степанова: "Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області - Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності.
Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж як у інших областях і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь – це буде менше.
Ми будемо далі аналізувати ситуацію, якщо ми побачимо негативну тенденцію, то обмеження будемо звужувати".
Деталі: Степанов зазначив, що наразі Україна уже 17 днів поспіль реєструє від 400 до 600 нових хворих на коронавірус.
Степанов додав, що подібна стабільність дозволяє ввести з 11 травня пом’якшення, водночас у цій постанові мають бути прописані карантинні обмеження для закладів, які відкриються.
За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, у МОЗ клопотали про продовження карантину до 22 травня, тому що епідпроцес не йде на зниження, проте залишається стабільним.
Пряма мова Ляшка: "Починаючи з кінця квітня у нас стабільно зростає кількість підтверджених випадків у найбільш заселених областях: у Дніпропетровській на 30%, Харківській на 40% і Одеській області.
Захворюваність залишається найвищою у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях".
Міський голова Києва Віталій Кличко, який був присутній на засіданні розповів, що, на думку фахівців, 80% населення країни може переворіти. При цьому смертність - 2-3%, за умови якщо надається меддопомога. В Україні - це понад 1 млн осіб.
Нагадаємо:
- З 11 травня в Україні скасували низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу. З 11 травня відкриються парки, сквери, зони відпочинку; салони краси, перукарні; оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ; заклади громадського харчування на виніс; літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності; музеї, бібліотеки; тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах; сервіс побутової техніки; стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.
- Водночас, карантин та інші обмеження в Україні продовжили до 22 травня.