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Молдова скасує надзвичайний стан 15 травня

Понеділок, 4 травня 2020, 15:39

Молдова скасує надзвичайний стан 15 травня у рамках послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У Молдові 15 травня завершиться дія надзвичайного стану у рамках послаблення карантинних обмежень, запроваджених для протидії епідемії коронавірусу.

Таке рішення прийняли президент країни Ігор Додон, прем’єр-міністр Іон Кіку та спікер Зінаїда Гречана за підсумками спільного засідання 4 травня.

Надзвичайний стан Молдова запровадила 17 березня. Ще раніше Ігор Додон зазначав, що не бачить необхідності продовжувати його після 15 травня – дати, коли спливає термін його дії.

"Після 15 травня відновиться звичайний порядок роботи. Але захисних заходів потрібно дотримуватися і далі, тому що пандемія COVID-19 ще не закінчилася, а кількість інфікованих людей може знову зрости, якщо заходи ігноруватимуть",  - зазначив Ігор Додон.

Станом на сьогодні, у Молдові зафіксовано 4121 випадків коронавірусу, з них 124 хворих – померли, 1382 – одужали. За останню добу виявили 69 нових хворих.

Нагадаємо, також влада Молдови розглядає можливість з 15 травня відновити регулярні комерційні авіарейси.

Послаблення карантинних обмежень в країні почалися з 27 квітня: цього дня відновили роботу більшість магазинів, крім торгових центрів; людям дозволили прогулянки у парках. 

Від сьогодні, 4 травня, у Кишиневі та Бельцях знову став платним громадський транспорт, який був безкоштовним через карантин. Також сьогодні вийшли на роботу працівники бюджетних установ.

До цього, 2-3 травня, громадський транспорт не працював – щоб не допускати скупчення людей у святкові дні. До таких самих заходів Кишинів вдався у поминальні дні, 25-27 квітня.

Теми: МолдовакарантинкоронавірусCovid-2019


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