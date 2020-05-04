У Києві після зливи на дорозі затопило автівки

У понеділок в Києві пройшов сильний дощ – в деяких районах традиційно утворилися "озера".

Джерело: соцмережі

Деталі: Вранці 4 травня стало відомо, що у найближчі дні в Україні пройдуть дощі з грозами.

Кияни показують світлини наслідків грози.

Вулиці Солом'янська та Кудряшова:

У "Київавтодорі" повідомили, що служба працює в посиленому режимі. Вони зазначають, що біля проблемних ділянок, де ймовірні підтоплення, заздалегідь, ще до початку зливи, почала чергувати спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу станції метро "Лівобережна".

Дослівно: "Напередодні очищали зливостоки від бруду. Це проводимо й зараз. Адже шквальний вітер зриває листя, воно разом із сміттям закриває решітки зливостоків".