У Києві після зливи на дорозі затопило автівки
Понеділок, 4 травня 2020, 16:21
У понеділок в Києві пройшов сильний дощ – в деяких районах традиційно утворилися "озера".
Джерело: соцмережі
Деталі: Вранці 4 травня стало відомо, що у найближчі дні в Україні пройдуть дощі з грозами.
Кияни показують світлини наслідків грози.
Вулиці Солом'янська та Кудряшова:
У "Київавтодорі" повідомили, що служба працює в посиленому режимі. Вони зазначають, що біля проблемних ділянок, де ймовірні підтоплення, заздалегідь, ще до початку зливи, почала чергувати спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу станції метро "Лівобережна".
Дослівно: "Напередодні очищали зливостоки від бруду. Це проводимо й зараз. Адже шквальний вітер зриває листя, воно разом із сміттям закриває решітки зливостоків".
Українська правда