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Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних працівників

Понеділок, 4 травня 2020, 18:39

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко обговорив із послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне питання виїзду українських сезонних робітників на роботу в країні. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі віцепрем'єра в понеділок.

"Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів", - заявив Вадим Пристайко.

Він додав, що безпека при цьому є найвищим пріоритетом, тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки і проведення обсервації. 

За словами Пяйві Лайнеа, фінські фермери цього року розраховують на 15 тисяч українців. 

"Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах", - підкреслила посол. 

Пристайко додав, що в урядовому офісі наразі є аналогічні запити щодо українських сезонних працівників з Австрії, Данії, Норвегії та інших країн.

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