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У Чехії визначили дату зняття заборони на міжнародні пасажирські перевезення

Понеділок, 4 травня 2020, 19:00

Чехія дозволить пасажирські перевезення через кордон автобусами та залізничним транспортом з 11 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

З 11 травня Чехія дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення через свій кордон автобусами та залізничним транспортом. Як повідомляє видання, відповідну пропозицію міністра промисловості та торгівлі схвалив уряд сьогодні, 4 травня.

Водночас, поки що кордони більшості сусідів Чехії залишаються закритими, тому можливість поїздок залежатиме від їхніх рішень у найближчі тижні.

Нагадаємо, Чехія заборонила міжнародні пасажирські перевезення з 14 травня. Деякі перевізники заявляли, що готові відновити діяльність, щойно заборона буде знята.

Як повідомлялося раніше, з 11 травня Чехія планує масштабне послаблення карантинних обмежень: дозволять заходи за участі до 100 осіб. Відкриються всі магазини в торгових центрах, перукарні та салони краси, музеї та галереї, сади замків і самі замки, а також відкриті майданчики для підготовки професійних спортсменів.

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Теми: Чехіякарантинкоронавірус
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