Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В інтернаті Запоріжжя дитина захворіла на COVID-19

Понеділок, 4 травня 2020, 20:26
В інтернаті Запоріжжя дитина захворіла на COVID-19

В дитячому психоневрологічному інтернаті Запоріжжя, підпорядкованому обласній раді, виявлено випадок захворювання на COVID-19 у 6-річного хлопчика. 

Джерело: директор Запорізького лабораторного центру МОЗ, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, якого цитує "Радіо Свобода".

Пряма мова Терехова: "Сам заклад знаходиться на карантині з 13 березня ще. Усього в ньому перебуває 126 осіб. Найближчий контакт, завдяки якому могло бути поширення – це 116 людей. Всіх вчора обстежили.

Наразі всі матеріали в роботі. З цих 116 людей 59 – це контактні діти і 57 – це працівники даного інтернату. Частину тестів опрацювали. На щастя, позитивних результатів нема".

Деталі: Наразі встановити джерело зараження епідеміологам поки не вдалося. Вони припускають, що хлопчик міг підхопити вірус від когось з рідних, хто відвідував його у закладі.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірусепідеміядітиЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: