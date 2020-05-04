Усі розділи
Укр / Рус

В інтернаті Запоріжжя дитина захворіла на COVID-19

Понеділок, 4 травня 2020, 20:26

В дитячому психоневрологічному інтернаті Запоріжжя, підпорядкованому обласній раді, виявлено випадок захворювання на COVID-19 у 6-річного хлопчика. 

Джерело: директор Запорізького лабораторного центру МОЗ, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, якого цитує "Радіо Свобода".

Пряма мова Терехова: "Сам заклад знаходиться на карантині з 13 березня ще. Усього в ньому перебуває 126 осіб. Найближчий контакт, завдяки якому могло бути поширення – це 116 людей. Всіх вчора обстежили.

Наразі всі матеріали в роботі. З цих 116 людей 59 – це контактні діти і 57 – це працівники даного інтернату. Частину тестів опрацювали. На щастя, позитивних результатів нема".

Деталі: Наразі встановити джерело зараження епідеміологам поки не вдалося. Вони припускають, що хлопчик міг підхопити вірус від когось з рідних, хто відвідував його у закладі.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірусепідеміядітиЗапоріжжя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Тимошенко пояснила, звідки у неї мільйони доларів

Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

Усі головні новини...
коронавірус
COVID-19: В США прогнозують подвоєння щоденної смертності
У Чехії визначили дату зняття заборони на міжнародні пасажирські перевезення
У МВС майже 250 заражених коронавірусом
Останні новини
20:43
Економічні новини 4 травня: карантин, закон про землю, доходи держбюджету
20:32
Для розробки вакцини від коронавірусу зібрали 7,4 млрд євро – Єврокомісія
20:26
В інтернаті Запоріжжя дитина захворіла на COVID-19
19:58
Офіційний курс: гривня суттєво ослабла до євро
19:56
Бойовики 4 рази порушили "тишу"
19:40
Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін
19:38
Справа Суркісів і Приватбанку: Верховний суд вважає тиском заяву Венедіктової
19:30
Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію
19:25
COVID-19: В США прогнозують подвоєння щоденної смертності
19:05
Viber і Facebook готові платити ПДВ в Україні – Гетманцев
Усі новини...