В інтернаті Запоріжжя дитина захворіла на COVID-19

В дитячому психоневрологічному інтернаті Запоріжжя, підпорядкованому обласній раді, виявлено випадок захворювання на COVID-19 у 6-річного хлопчика.

Джерело: директор Запорізького лабораторного центру МОЗ, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, якого цитує "Радіо Свобода".

Пряма мова Терехова: "Сам заклад знаходиться на карантині з 13 березня ще. Усього в ньому перебуває 126 осіб. Найближчий контакт, завдяки якому могло бути поширення – це 116 людей. Всіх вчора обстежили.

Наразі всі матеріали в роботі. З цих 116 людей 59 – це контактні діти і 57 – це працівники даного інтернату. Частину тестів опрацювали. На щастя, позитивних результатів нема".

Деталі: Наразі встановити джерело зараження епідеміологам поки не вдалося. Вони припускають, що хлопчик міг підхопити вірус від когось з рідних, хто відвідував його у закладі.

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