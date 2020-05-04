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Для розробки вакцини від коронавірусу зібрали 7,4 млрд євро – Єврокомісія

Понеділок, 4 травня 2020, 20:32

Під час відеоконференції, організованої для  глобального збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу, зібрали 7,4 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками конференції.

Під час міжнародної донорської онлайн-конференції для збору коштів на розробку вакцини й ліків від коронавірусу, скликаної Єврокомісією, зібрали 7,4 мільярди євро. Це майже стільки ж, як і планувалося на момент анонсування заходу – 7,5 мільярдів євро.

"Сьогодні світ продемонстрував надзвичайну єдність задля спільного блага. Ми зібрали 7,4 мільярди євро (8 мільярдів доларів) від донорів в усьому світі під час відео конференції задля глобальної відповіді на коронавірус. Марафон збору коштів продовжиться", - написала президент Єврокомісії.

Як вже повідомлялося, ЄС у рамках кампанії пообіцяв виділити 1 мільярд євро.

Окремі країни-члени анонсували внески на різні суми, наприклад, Німеччина – 525 млн євро, Франція – 500 млн євро, Іспанія – 125 млн євро.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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