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В Україну прилетів "Антей" із медвантажем

Понеділок, 4 травня 2020, 21:01
В Україну прилетів Антей із медвантажем

До України з Китаю прибув АН-22 "Антей", який привіз медичне обладнання та засоби захисту для медиків.

Джерело: пресслужба "Нафтогазу"

Дослівно: "Ми закупили медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для медиків. "Антей" – один з двох літаків, який доставив цей надважливий вантаж в Україну! А завтра чекаємо на "Мрію".

Деталі: У літаку доставили 65 600 захисних костюмів, 200 моніторів пацієнтів, 50 УЗД-пристроїв та 12 мобільних цифрових рентген-апаратів

У компанії зазначили, що медичне обладнання та захисні костюми безкоштовно розподілять між лікарнями країни, які визначить МОЗ. Доставку по лікарнях також бере на себе "Нафтогаз".

Українська правда

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Теми: коронавірусНафтогазмедицина
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