На Одещині на коронавірус масово захворіли діти у громаді ромів

Під Одесою у громаді ромів зафіксували спалах коронавірусної інфекції – заразилися 11 людей, серед яких 5 дітей.

Джерело: голова Облдержадміністрації Максим Куций у відеозверненні

Пряма мова Куцого: "Через спалах захворюваності у селищі Нерубайське було ухвалене рішення про проведення санітарних заходів та тестувань в місцях проживання ромської громади. Завдяки співпраці представників громади та департаменту МОЗ вдалося оперативно організувати доступ лікарів та провести всі необхідні заходи. Хотів би наголосити, що у цій громаді проживає 1,5 тисячі людей".

Деталі: У таборі підтверджено 11 заражень, з них п'ятеро дітей та двоє людей похилого віку.

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