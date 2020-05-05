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Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років

Вівторок, 5 травня 2020, 01:02
Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років

Рівень води у річці Десна впав до мінімуму за 140 років спостережень. 

Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко

Пряма мова: станом на 4 травня "маємо показник 145 см над "0" поста. Хоч і за останні дні в області пройшли дощі, однак істотно на проблему це не вплинуло. Рівень води збільшився всього на 1 см та за сприятливої погоди може зрости ще на 3-4 см.

Для порівняння нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Бо зазвичай, щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б’ють на сполох – різниця з нормою складає понад 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області.

Повінь взагалі відсутня – у жодному місці вода не вийшла на заплави, нерестовищ немає, ефекту санітарного очищення річки також немає. Фактично, Десна живиться виключно з ґрунтових вод.

❗️За 140 років спостережень така ситуація зафіксована вперше".

Деталі: Влітку через недостатнню кількості опадів і надвисокі температури, рівень Десни може впасти до критичного рівня. За попереднім прогнозом – 50-70 см над "0" поста. При більш сприятливих умовах – коливатиметься від 120 до 150 см.

Теми: вода
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