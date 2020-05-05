Президентські вибори в Білорусі відбудуться влітку — Лукашенко
Вівторок, 5 травня 2020, 02:40
У Білорусі найближчим часом буде визначена дата майбутніх президентських виборів.
Джерело: президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА
Пряма мова: "У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня".
Деталі: раніше Лукашенко обіцяв, що "на той світ мене з президентського крісла не понесуть".
Довідка:
- Олександр Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року.
- У п'ятий раз він був обраний президентом в 2015 році.
- 30 серпня йому має виповнитися 66 років.
Микола Донєв, УП