Президентські вибори в Білорусі відбудуться влітку — Лукашенко

У Білорусі найближчим часом буде визначена дата майбутніх президентських виборів.

Джерело: президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА

Пряма мова: "У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня".

Деталі: раніше Лукашенко обіцяв, що "на той світ мене з президентського крісла не понесуть".

Довідка: Олександр Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року.

У п'ятий раз він був обраний президентом в 2015 році.