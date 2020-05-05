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Президентські вибори в Білорусі відбудуться влітку — Лукашенко

Вівторок, 5 травня 2020, 02:40

У Білорусі найближчим часом буде визначена дата майбутніх президентських виборів.

Джерело: президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА

Пряма мова: "У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня".

Деталі: раніше Лукашенко обіцяв, що "на той світ мене з президентського крісла не понесуть".

Довідка: Олександр Лукашенко очолює Білорусь з 1994 року. 

У п'ятий раз він був обраний президентом в 2015 році.

Микола Донєв, УП
Теми: БілорусьвибориЛукашенкоопозиція


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