Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Вівторок, 5 травня 2020, 08:35
Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Президент Росії Володимир Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній Війні".

Джерело: російське посольство в КНДР із посиланням на відповідний указ Путіна

Дослівно: "Відповідно до Указу Президента Російської Федерації, Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів у Корейській Народно-Демократичній Республіці".

Деталі: За інформацією посольства, 5 травня в Північній Кореї посол Росії "в урочистій обстановці" передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон.

На цій зустрічі сторони також обговорили зміцнення "багатогранного російсько-корейського співробітництва".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінПівнічна КореяКНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Путін
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Пригожин і "Вагнер" досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: