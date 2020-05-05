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Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Вівторок, 5 травня 2020, 08:35

Президент Росії Володимир Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя "Перемоги у Великій Вітчизняній Війні".

Джерело: російське посольство в КНДР із посиланням на відповідний указ Путіна

Дослівно: "Відповідно до Указу Президента Російської Федерації, Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів у Корейській Народно-Демократичній Республіці".

Деталі: За інформацією посольства, 5 травня в Північній Кореї посол Росії "в урочистій обстановці" передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон.

На цій зустрічі сторони також обговорили зміцнення "багатогранного російсько-корейського співробітництва".

Українська правда
Теми: ПутінПівнічна КореяКНДРРосія


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