Спецслужби Британії: Російські хакери намагаються вкрасти дані про вакцину від COVID-19

Британський національний центр кібернетичної безпеки викрив операцію російських хакерів, які здійснили напад на низку університетів Сполученого Королівства, що ведуть роботу над виробленням вакцини і устаткування у боротьбі проти коронавірусу.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на британські ЗМІ

Деталі: Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC) заявив, що університети Сполученого Королівства і дослідницькі центри стають ціллю цілої хвилі нападів хакерів із "ворожих держав", які прагнуть заволодіти інформацією про дослідження на шляху вироблення вакцини проти коронавірусу. Вважається, що кіберзлочинці діють під патронатом урядів Росії, Китаю та Ірану.

Втім, досі жодна зі спроб нападу на британські установи, які ведуть роботу над виробленням засобів захисту від поширення коронавірусу, не була успішною.

Британський часопис "The Guardian" посилається на заяву NCSC про те, що підтримувані державою хакери концентрують увагу на дослідницькій діяльності у напрямку вироблення вакцини проти коронавірусу.

Твіт: "Виглядає на те, що Росія знов цим займається. Цього разу кібернапади спрямовуються на викрадення досліджень, пов’язаних із коронавірусом. Іран та Китай також підозрюють в участі у цій діяльності. Буквально нещодавно чеські шпиталі зазнали кібернападів, які пов’язують із російськими хакерами".

Looks like Russia is at it again. This time cyberattacks aimed at stealing coronavirus research. Iran and China are also suspected of being involved. Most recently Czech hospitals were under cyberattacks linked back to Russian hackers



