Спецслужби Британії: Російські хакери намагаються вкрасти дані про вакцину від COVID-19

Британський національний центр кібернетичної безпеки викрив операцію російських хакерів, які здійснили напад на низку університетів Сполученого Королівства, що ведуть роботу над виробленням вакцини і устаткування у боротьбі проти коронавірусу.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на британські ЗМІ

Деталі: Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC) заявив, що університети Сполученого Королівства і дослідницькі центри стають ціллю цілої хвилі нападів хакерів із "ворожих держав", які прагнуть заволодіти інформацією про дослідження на шляху вироблення вакцини проти коронавірусу. Вважається, що кіберзлочинці діють під патронатом урядів Росії, Китаю та Ірану.

Втім, досі жодна зі спроб нападу на британські установи, які ведуть роботу над виробленням засобів захисту від поширення коронавірусу, не була успішною.

Британський часопис "The Guardian" посилається на заяву NCSC про те, що підтримувані державою хакери концентрують увагу на дослідницькій діяльності у напрямку вироблення вакцини проти коронавірусу.

Твіт: "Виглядає на те, що Росія знов цим займається. Цього разу кібернапади спрямовуються на викрадення досліджень, пов’язаних із коронавірусом. Іран та Китай також підозрюють в участі у цій діяльності. Буквально нещодавно чеські шпиталі зазнали кібернападів, які пов’язують із російськими хакерами".

Looks like Russia is at it again. This time cyberattacks aimed at stealing coronavirus research. Iran and China are also suspected of being involved. Most recently Czech hospitals were under cyberattacks linked back to Russian hackers



https://t.co/0RttPrvVbA — Olga Lautman (@olgaNYC1211) May 4, 2020

Інше британське періодичне видання "Daily Mail" повідомило, що представники NCSC визначили подібні кібернапади як такі, що викликають засудження.

Твіт: "Іран і Росія здійснили акти кібернетичного шпигунства проти університетів Сполученого Королівства, які працюють над виробленням вакцини проти коронавірусу, а також над обладнанням для тестування населення. Ціллю нападів також стали лікарі, які вивчають вірус. Досі жоден з цих нападів не мав успіху".

67/n: Indian cybercrime police found that cyber scammers are now targeting alcohol addicts through the social media such as Facebook and Twitter under the guise of liquor door delivery. https://t.co/nbEz36Y3Ta — Mihoko Matsubara (@M_Miho_JPN) May 2, 2020

Популярний у Великій Британії часопис "Express" із посиланням на джерела у колах британських служб безпеки, зокрема, у відділі боротьби з кіберзлочинністю, наводить слова неназваного фахівця, який вважає, що у випадку кібернападів на британські університети та дослідницькі лабораторії йдеться про спроби викрадення інтелектуальної власності.

За цих обставин вже зникає межа між державою, яка все це замовляє, і серйозними злочинами. Тобто уряди, які скеровують напади кіберзлочинців, є співучасниками цих злочинів.

Пряма мова голови Оборонного комітету британського парламенту Тобаяса Елвуда: "Глобальне розпорошення уваги, пов’язане з Covid-19, створює ідеальну "димову завісу" для здійснення кібернападів. Надто, коли ціна антивірусної вакцини є величезною. Британія не мусить зволікати щодо відповіді на подібну ворожу діяльність".

Твіт: "Спонсоровані державою хакери з Росії та Ірану здійснили напади на британські дослідницькі інституції, які ведуть боротьбу з короавірусом".

Голова відділу кібернетичних досліджень Королівського інституту об’єднаних служб, колишній оглядач із питань кібернетичної безпеки Національного бюро боротьби зі злочинністю Джеймс Саллівен заявив "The Guardian", що пандемія призводить до збільшення зловмисної кібернетичної діяльності вороже налаштованих держав, зокрема у зв’язку з виробленням вакцини від коронавірусу.

За його словами, британські фахівці з кібернетичної безпеки працюють цілодобово з метою допомогти тим, хто стає ціллю подібних нападів.