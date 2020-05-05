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Коронавірус у Москві: за день в 15 разів більше заражень, ніж по всій Україні

Вівторок, 5 травня 2020, 10:52
Коронавірус у Москві: за день в 15 разів більше заражень, ніж по всій Україні

За останню добу в столиці Росії виявлено 5 714 нових випадків захворювання на Covid-19, при цьому в Україні за той же період зафіксовано лише 366 заражень.

Джерело: телеграм-канал російського МОЗ

Деталі: Згідно зі статистикою, в цілому по Росії за добу діагностовано 10 102 нових випадки інфекції. При цьому виписано 1770 тих, хто одужав.

Також за добу по країні зафіксовано 95 летальних випадків.

Всього в країні зареєстровано 155 370 хворих, а число пацієнтів, які одужали - 19 865 осіб. За весь період в Росії від коронавирусу помер 1451 чоловік.

 

Українська правда

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Теми: РосіякоронавірусепідеміяжертвиCovid-2019
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