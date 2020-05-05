У Києві за добу 48 нових випадків COVID-19, одна людина померла

У Києві за добу 4 травня у 48 людей виявили коронавірус Sars CoV2, одна людина померла внаслідок COVID-19.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "У столиці за минулу добу ще плюс 48 людей, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них двоє медиків. Один випадок, на жаль, летальний.

На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. З них 28 людей померли.

Захворіли (за останню добу) 22 жінки віком від 18 д 73 років і дівчинка, якій 13 років, 22 чоловіки від 25-ти до 81 року та троє хлопчиків 4-, 12-ти і 16-ти років. До лікарень госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються вдома.

Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус у столиці подолала 91 людина".