Усі розділи
Укр / Рус

У Києві за добу 48 нових випадків COVID-19, одна людина померла

Вівторок, 5 травня 2020, 12:24

У Києві за добу 4 травня у 48 людей виявили коронавірус Sars CoV2, одна людина померла внаслідок COVID-19.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "У столиці за минулу добу ще плюс 48 людей, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус Серед них двоє медиків. Один випадок, на жаль, летальний.

На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. З них 28 людей померли.

Захворіли (за останню добу) 22 жінки віком від 18 д 73 років і дівчинка, якій 13 років, 22 чоловіки від 25-ти до 81 року та троє хлопчиків 4-, 12-ти і 16-ти років. До лікарень госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються вдома.

Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус у столиці подолала 91 людина".

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві привідкрили кав’ярні, запрацювали три продуктові ринки

Шмигаль: Скоріш за все, карантин продовжимо і після 22 травня

інфографікаОфіс президента показав звіт фонду щодо боротьби з COVID-19

Уряд збирається розширити послаблення карантину

інфографікаКоронавірус у Москві: за день в 15 разів більше заражень, ніж по всій Україні

інфографікаЩоденна захворюваність на Covid-19 в Україні впала нижче 400 випадків

Усі головні новини...
коронавірус
Чохли, білизна, маски: що купують українці за кордоном під час коронавірусу
Шмигаль: Скоріш за все, карантин продовжимо і після 22 травня
Офіс президента показав звіт фонду щодо боротьби з COVID-19
Останні новини
13:23
У Раду внесли закон, який дозволить чиновникам ховати позашлюбних дітей
13:21
Німеччина видала ордер на арешт російського хакера, який зламав мережу Бундестагу
13:05
"Щедрий вівторок": як зробити добро і долучитися до боротьби з пандемією
12:55
У Києві привідкрили кав’ярні, запрацювали три продуктові ринки
12:29
Чохли, білизна, маски: що купують українці за кордоном під час коронавірусу
12:24
У Києві за добу 48 нових випадків COVID-19, одна людина померла
12:22
Шмигаль: Скоріш за все, карантин продовжимо і після 22 травня
12:19
Україна вперше за 4 роки імпортувала бензин з Росії
11:47
інфографікаОфіс президента показав звіт фонду щодо боротьби з COVID-19
11:46
Уряд збирається розширити послаблення карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!