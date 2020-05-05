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Українці вважають СРСР і Німеччину винними у Другій світовій війни

Вівторок, 5 травня 2020, 13:55

Із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни,  погоджуються 56% українців.

Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Деталі: При цьому на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході – 44%.

Не погоджуються із цим 24% і ще 20% не визначилися.

Крім того, згідно з дослідженням, 39% українців підтримують відзначення в Україні обох дат: Дня пам’яті та примирення – 8 травня та Дня перемоги – 9 травня.

На думку  32% громадян,  відзначати варто лише День Перемоги 9 травня.

14% вважають, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення  8 травня, а ще для 9% це питання байдуже.

 

Близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги – це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу.

Для 6% цей день є просто додатковим вихідним.

 

61% українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня Перемоги у Москві, підтримують – 21%, ще 18% не визначилися. Найменше таку ідею підтримують на Заході та в Центрі – 12% та 18% відповідно. На Сході та Півдні по 29% прихильників такого теоретичного візиту, але все ж більшість у цих регіонах (близько 50%) проти такої ідеї.

 

Опитування проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося шляхом телефонних інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда
Теми: опитуваннявійнаКравченкоНімеччина


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