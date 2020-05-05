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Погода в Україні: дощі, грози, ймовірний град, а в Карпатах – сніг

Вівторок, 5 травня 2020, 14:13
Погода в Україні: дощі, грози, ймовірний град, а в Карпатах – сніг

Найближчими днями в Україні очікується дощова погода: місцями сильні грози, шквальний вітер, можливий град, а в Карпатських горах є ймовірність опадів у вигляді снігу через різке зниження температури.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Фейсбуці, Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Пряма мова Діденко: "У більшості областей України 6 травня дощі будуть періодичними, від невеликих до сильних короткочасних злив, у центральних областях та на сході гримітимуть грози, при грозах є ймовірність граду та шквалів.

У західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів. До того ж, на заході ще й очікується найхолодніша погода. Найближчої ночі там передбачається усього +2+7 градусів, в Карпатах заморозки. А якщо заморозки й висока вологість - то висока ймовірність снігу у горах".

Деталі: У більшості областей України вночі буде +6+12 градусів, вдень у середу +13+18.

З словами Діденко, найтепліше повітря охопить схід України, Дніпро з районами та більшість південної частини – від 18 до 23 градусів з позначкою плюс.

На Одещині та Миколаївщині – вдень близько +13+17 градусів.

Вітер західний, очікується поривчастим при грозах, до штормових поривів у наших західних областях.

У Києві 6 травня повітря буде насичене вологою, періодичний дощ, західний вітер та похолодання до +15 градусів.

А в четвер 7-го та у пятницю 8 травня похолодає ще на 2-4 градуси.

Несуттєве потепління очікується лище на у суботу 9 травня. Проте в неділю-понеділок температура різко підніметься до +20+24 градусів.

Найближчі дні в Україні будуть досить вітряними, окрім суботи та неділі.

При цьому Укргідрометцентр прогнозує, що у найближчу добу, 6 травня, нестійку погоду в Україні продовжать визначатимуть атмосферні фронти, на заході буде переважати холодна повітряна маса, на південному сході - тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь час спостережень в Києві 6 травня найвища температура вдень була 29,7 градусів тепла в 1954 році, а найнижча вночі - 2,0 градуса морозу в 1915.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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