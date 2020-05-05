Антикризовий штаб в Одеській області припиняє роботу: час чиновників

Антикризовий штаб "Одеса проти COVID-19" за 50 днів зібрав майже 136 мільйонів гривень для боротьби з епідемією коронавірусу в Одеській області й припиняє свою роботу.

Джерело: голова волонтерського штабу, співвласник групи терміналів TIS Андрій Ставніцер у Facebook

Деталі: Андрій Ставніцер оприлюднив останній звіт штабу, в якому спільно з Катериною Ножевніковою з фонду "Корпорація монстрів" підбив підсумки двох місяців роботи зі стримування коронавірусу в області.

За словами Ставніцера, спочатку на прохання президента Володимира Зеленського допомогти відгукнулися 50 представників одеського бізнесу, згодом до штабу приєдналося ще 200 бізнесменів.

Станом на 4 травня штаб залучив 135 950 000 гривень – і екстрені потреби всіх медичних установ Одеської області вже закрито. Тож бізнес і волонтери повертаються до своєї звичайної роботи, а подальшим забезпеченням медиків повинні займатися чиновники.

Пряма мова: "Станом на 4 травня 2020 року Штабу вдалося залучити 135 950 000 гривен. Величезна цифра, в якій ми врахували будь-яку участь усіх небайдужих. Прямі грошові перекази на рахунок Фонду, прямі закупівлі, власна продукція, все.

Входять у неї і 46,4 млн гривень, які група TIS, зерновий термінал Neptune і буксирна компанія P&O Maritime Ukraine перерахували в національний фонд боротьби з коронавірусом.

"Корпорація монстрів" передала засоби захисту, обладнання, побутові витратні матеріали і ще масу необхідного за 48 адресами: в опорні і районні лікарні, бригадам швидкої допомоги і водіям "швидких", соціальним службам, центрам сімейної медицини, в лабораторії. Просто для розуміння масштабів: в Одеській області 1776 співробітників швидкої допомоги + 500 водіїв. Усі вони отримали захист.

Офіційно – екстрені потреби всіх медичних і не лише медичних установ Одеської області на найближчий період ургентної діяльності закрита.

Ми зробили значно більше, ніж думали, що зможемо зробити. Штаб не лише закуповував дороге й складне устаткування. Ми кожен день годуємо лікарів в опорних лікарнях. Ми надали медикам можливість безкоштовного проживання поруч із місцем роботи, і безкоштовного користування таксі.

Ми забезпечуємо літніх і самотніх одеситів продуктовими наборами разом із "Rozetka". За цей час ми відвозили в лікарні і ШВЛ, і туалетний папір. Домовлялися з лікарями зі Штатів, Італії та Ізраїлю про семінари для наших лікарів. На мій погляд, ми зробили в рази більше, ніж самі могли припустити на початку цього шляху...

Сьогодні, коли прогнозованих піків захворювання вдалося уникнути, коли Україна поступово, схрестивши пальці, починає готуватися до м'якого виходу з карантину, ми з Катею вирішили закінчити роботу Штабу...

Зовсім скоро країна поступово почне послаблювати заходи. Відкриються літні майданчики кафе і ресторанів. Відкриються парки і сквери. Карантин скасовують в Іспанії, Італії та Німеччині. І ми теж повернемося до своєї звичайної роботи і своїм звичайним волонтерським завданням...

Бізнесмени зі штабу залишаться на зв'язку, але більше не будуть цілодобово займатися пошуками обладнання та витратних матеріалів. Менеджери, які весь цей час pro bono займалися Штабом, повернуться на свої робочі місця і будуть раді передати будь-які інструкції, контакти й поради, які знадобляться, Міністерству охорони здоров'я, ОДА, обласному відділу охорони здоров'я та іншим відповідальним за подальший захист області організаціям.

Ми нікуди не йдемо і не зачиняємо двері. Ми будемо готові мобілізуватися і заново запустити всі процеси, якщо, не дай Б-г, прогнози не підтвердяться.

Але свою частину договору Штаб виконав, ми закрили собою величезну діру в медичній системі, нам вдалося забезпечити область усім необхідним і тепер ми переходимо в звичний для себе режим волонтерів.

Термінові завдання вирішено, лікарі більше не працюють із пацієнтами без рукавичок і масок, самотні літні люди не кинуті напризволяще. За ці два місяці бюрократична машина цілком могла розвернутися і підключитися до боротьби. Далі – справа за ними.

Рахунок більше не йде на години. Питання вже не стоїть у тому, щоб негайно знайти гроші хоча б на антисептик. Настав час грамотних карантинних заходів, правильного адміністрування медичних установ, стратегічного планування закупівель і розподілу коштів по лікарнях.

Це – не наша робота. Наша місія – врятувати життя, ми впоралися з нею і спокійно передаємо всі свої функції відповідальним за них чиновникам".

Інші подробиці: Андрій Ставніцер також запевнив, що ні він, ні Катерина Ножевнікова не збираються йти в політику.