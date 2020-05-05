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Макрон: Франція обмежить великі міжнародні подорожі цього літа

Вівторок, 5 травня 2020, 15:41

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що навряд чи французи зможуть здійснити великі закордонні поїздки цього літа у зв’язку з ризиком відновлення епідемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV, про це Макрон сказав у вівторок під час відвідин школи за межами Парижа. 

"Хочу нагадати, що ми не виграли битву з вірусом: ми уповільнили її. Зараз зарано говорити вам, чи будемо ми мати відпустки цього літа. Що я можу сказати - це те, що ми збираємось обмежувати великі міжнародні подорожі - навіть під час літніх відпусток", - сказав Макрон. 

Він дав зрозуміти, що подорожі можуть бути обмежені територією Європи - або навіть вужчим регіоном. "Але про це ще рано говорити, ми будемо знати (більше) на початку червня", - додав французький президент. 

Франція планує послабити жорсткий карантин 11 травня, коли людям буде дозволено від’їздити на відстань до 100 км від свого помешкання.

Як повідомлялося, Франція не буде запроваджувати карантин для приїжджих з Британії, ЄС і Шенгену

Теми: Франціятуристикарантинкоронавірус


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