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Прем'єр розповів, як запускатимуть метро

Вівторок, 5 травня 2020, 16:06
Прем'єр розповів, як запускатимуть метро

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що метрополітен відновлюватиме роботу у два етапи, вже наприкінці виходу України з карантину.

Джерело: його інтерв’ю "Українському радіо"

Деталі: Прем’єр зауважив, що метро перевозить щодня понад 2 мільйони людей в трьох містах України і є джерелом величезного ризику інфікування коронавірусом. Тому відкриття цього виду транспорту передбачається у два етапи.

Перший крок запуску метро почнеться на третьому з п’яти етапів виходу країни з карантину, що передбачено планом уряду. На цій стадії метрополітен запрацює для "окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями".

На четвертому, передостанньому етапі завершення карантину в Україні метрополітен вже працюватиме у звичному режимі.

Пряма мова: "Отже, метро — це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв'язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким фактором, як можливість зараження в метро, швидкого розповсюдження епідемії в великих містах".

Нагадаємо: Карантин в Україні діятиме щонайменше до 22 травня. Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.

Українська правда

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Теми: метроШмигаль карантин
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