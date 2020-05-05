Кличко допомагатиме готувати Усика до наступного бою

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розповів, що проводив спаринги з боксером Олександром Усиком і готовий йому допомагати в підготовці до бою з британцем Дереком Чісорою.

Джерело: mixsport.pro

Пряма мова Кличка: "Бій Олександра з Дереком Чісорою дасть відповідь на багато питань. До цього поєдинку Саша готовий.

Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому. Чи будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але в якості розминки завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно".