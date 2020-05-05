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Кличко допомагатиме готувати Усика до наступного бою

Вівторок, 5 травня 2020, 16:23

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розповів, що проводив спаринги з боксером Олександром Усиком і готовий йому допомагати в підготовці до бою з британцем Дереком Чісорою.

Джерело: mixsport.pro

Пряма мова Кличка: "Бій Олександра з Дереком Чісорою дасть відповідь на багато питань. До цього поєдинку Саша готовий.

Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому. Чи будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але в якості розминки завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно".

Теми: Віталій Кличкоспорт


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