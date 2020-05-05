В лікарні окупованого Луганська спалах коронавірусу у працівників – ЗМІ

В окупованому Луганську спалах коронавірусу серед працівників однієї із лікарень.

Джерело: Донбас. Реалії

Деталі: Медик одного із закладів ОРЛО повідомив виданню, що кілька лікарів та співробітників 4-ї лікарні в окупованому Луганську отримали позитивний тест на COVID-19.

За його словами. хворі щонайменше головний лікар, головний бухгалтер, водій та секретар головлікаря.

4-та лікарня визначена профільною з прийому пацієнтів з COVID-10 у Луганську.

Контрольоване Росією угруповання "ЛНР" про хворих медиків не повідомляє, але днем раніше заявляло про закриття поліклінічного відділення цієї лікарні "через збільшення кількості хворих та контактних осіб".

З кінця квітня зачинена на карантин підстанція швидкої допомоги №4 у Луганську, на той момент там зафіксували 12 позитивних аналізів на коронавірус.

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