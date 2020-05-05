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Кожна десята пара у Франції планує перерву у стосунках після карантину

Вівторок, 5 травня 2020, 16:28
Кожна десята пара у Франції планує перерву у стосунках після карантину

У Франції 4% пар розлучаться і ще 12% планують перерву в стосунках після карантину. 

Про це свідчать результати соціологічного опитування дослідницького інституту Ifop, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI

Фахівці Ifop констатували, що кожна десята пара у Франції планує зробити перерву в стосунках, як тільки карантин буде знято.

Втім, більшість пар зуміли успішно подолати період ізоляції: 60% опитаних заявили, що постійне перебування разом ніяк не позначилося на їхніх стосунках. 

30% визнали, що їм вдалося зблизитися, і лише 10% назвали цей досвід "обтяжливим" або навіть "катастрофічним". 

За даними Ifop, найважче спільна двомісячна ізоляція далася молодим парам - для них карантин став перевіркою готовності бути разом.

12% респондентів відзначили, що в разі повторного карантину не стали б проводити його зі своїм партнером.  За словами одного з соціологів Ifop Франсуа Крауса, велика частина з цих 12% - жінки, які воліли б ізолюватися  на самоті. 

"Головні проблеми - розподіл домашніх справ і догляд за дітьми, до яких жінок залучають частіше. Це провокує фрустрацію і бажання віддалитися", - пояснює Краус.

Опитування проводилося на замовлення порталу сексологічних онлайн-консультацій charles.co.

Франція планує послабити жорсткий карантин 11 травня, коли людям буде дозволено від’їздити на відстань до 100 км від свого помешкання.

Теми: Франціякарантинсоціологіяопитування
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