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Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії

Вівторок, 5 травня 2020, 17:57
Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії

Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних та соціальних наслідків епідемії коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу, з яких 1,2 млрд передбачені для України.

"Країни з офіційно визнаною перспективою членства та країни-сусіди є нашими найближчими партнерами. Зараз більш критично, ніж будь-коли, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у реагуванні на економічний і соціальний вимір цієї глобальної кризи", - зазначив Здравко Марич, міністр фінансів Хорватії.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах. Із зазначених 3 млрд для окремих країн передбачені: 

Україні – 1,2 млрд євро

Грузії – 150 млн євро

Молдові – 100 млн євро

Боснії та Герцеговині – 250 млн євро

Албанії – 180 млн євро

Північній Македонії - 160 млн євро

Косову – 100 млн

Чорногорії – 60 млн

Йорданії – 200 млн євро

Тунісу – 600 млн євро

"Разом із підтримкою від МВФ ці кошти допоможуть покращити макроекономічну стабільність та дозволять спрямовувати ресурси на захист громадян та пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії", - додають у повідомленні.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

Текст ще має бути погоджений Європарламентом та Радою ЄС перед набранням чинності.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСгрошіУкраїнакоронавірусепідемія
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