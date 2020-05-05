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Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії

Вівторок, 5 травня 2020, 17:57

Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних та соціальних наслідків епідемії коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу, з яких 1,2 млрд передбачені для України.

"Країни з офіційно визнаною перспективою членства та країни-сусіди є нашими найближчими партнерами. Зараз більш критично, ніж будь-коли, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у реагуванні на економічний і соціальний вимір цієї глобальної кризи", - зазначив Здравко Марич, міністр фінансів Хорватії.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах. Із зазначених 3 млрд для окремих країн передбачені: 

Україні – 1,2 млрд євро

Грузії – 150 млн євро

Молдові – 100 млн євро

Боснії та Герцеговині – 250 млн євро

Албанії – 180 млн євро

Північній Македонії - 160 млн євро

Косову – 100 млн

Чорногорії – 60 млн

Йорданії – 200 млн євро

Тунісу – 600 млн євро

"Разом із підтримкою від МВФ ці кошти допоможуть покращити макроекономічну стабільність та дозволять спрямовувати ресурси на захист громадян та пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії", - додають у повідомленні.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

Текст ще має бути погоджений Європарламентом та Радою ЄС перед набранням чинності.

Теми: ЄСгрошіУкраїнакоронавірусепідемія


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