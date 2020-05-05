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Виконувати обов'язки прокурора Києва знову буде Говда

Вівторок, 5 травня 2020, 19:04
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова своїм наказом поклала виконаня обов’язків прокурора міста Києва на Романа Говду, який обіймав цю посаду до грудня 2019 року.

Джерело: речниця столичної прокуратури Надія Максимець  у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "30 квітня він (Говда –ред.) призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва і наразі тимчасово виконує обов’язки прокурора міста Києва".

Деталі: Наказ про призначення Говди т.в.о прокурора Києва підписаний 4 травня.

Що було раніше: Говда очолив прокуратуру столиці в липні 2016 року. До цього він працював заступником генерального прокурора та прокурором Одеської області. Був звільнений з посади у грудні 2019 року генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Валентина Романенко, УП
Теми: прокуратураКиїв


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