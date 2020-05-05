Виконувати обов'язки прокурора Києва знову буде Говда

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова своїм наказом поклала виконаня обов’язків прокурора міста Києва на Романа Говду, який обіймав цю посаду до грудня 2019 року.

Джерело: речниця столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "30 квітня він (Говда –ред.) призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва і наразі тимчасово виконує обов’язки прокурора міста Києва".

Деталі: Наказ про призначення Говди т.в.о прокурора Києва підписаний 4 травня.

Що було раніше: Говда очолив прокуратуру столиці в липні 2016 року. До цього він працював заступником генерального прокурора та прокурором Одеської області. Був звільнений з посади у грудні 2019 року генпрокурором Русланом Рябошапкою.