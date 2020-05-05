Усі розділи
Укр / Рус

"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

Вівторок, 5 травня 2020, 19:38

Депутати з фракції "Слуга народа" просять Конституційний суд роз’яснити положень абзацу четвертого преамбули Конституції щодо "гідних умов життя" людини.

Джерело: Повідомлення КС щодо надходження подання від 142 нардепів

Дослівно: "До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України".

Деталі: У самому поданні 142 нардепи просять офіційно розтлумачити положення абзацу 4 преамбули Конституції, а саме слова "гідних умов її життя".

Також нардепи просять офіційно розтлумачити, які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя.

 

Нардепи попросили залучити до участі провадженні главу комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нового представника України в робочій підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галину Третьякову.

В абзаці четвертому преамбули Конституції України зокрема йдеться, що "Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей… дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя… приймає цю Конституцію - Основний Закон України".

Українська правда
Теми: Слуга народуКонституція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня

Разумков скликає позачергове засідання Ради на прохання опозиції

Прем'єр розповів, як запускатимуть метро

Шмигаль анонсував початок завершення епідемії

Відео, фотоПоліція штурмом взяла квартиру, де тримав оборону російський злочинець

У Раду внесли закон, який дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей

Усі головні новини...
Слуга народу
В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня
Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП
Позачергове засідання Ради планують на 12 травня – нардеп
Останні новини
19:59
Епідемія в Італії: продовжує зменшуватися кількість нових хворих та госпіталізованих
19:49
Офіційний курс на 6 травня: гривня зміцнилась до євро
19:38
"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини
19:30
Коронавірус не пробрався до зони проведення ООС – міністр
19:05
Ціни на нафту прискорили зростання на сигналах скорочення видобутку поза ОПЕК+
19:06
Антикорсуд доручив призначити Онищенку безоплатного адвоката
19:05
Баварія послаблює карантин: з 18 травня запрацюють "пивні сади"
19:04
Виконувати обов'язки прокурора Києва знову буде Говда
19:00
Меркель готова ще більше послабити карантин
18:51
В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня
Усі новини...