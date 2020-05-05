Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

Вівторок, 5 травня 2020, 19:38
Слуги народу просять КС роз'яснити, що таке гідні умови життя людини

Депутати з фракції "Слуга народа" просять Конституційний суд роз’яснити положення абзацу четвертого преамбули Конституції щодо "гідних умов життя" людини.

Джерело: Повідомлення КС щодо надходження подання від 142 нардепів

Дослівно: "До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України".

Деталі: У самому поданні 142 нардепи просять офіційно розтлумачити положення абзацу 4 преамбули Конституції, а саме слова "гідних умов її життя".

Також нардепи просять офіційно розтлумачити, які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя.

 

Нардепи попросили залучити до участі провадженні главу комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нового представника України в робочій підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галину Третьякову.

В абзаці четвертому преамбули Конституції України зокрема йдеться, що "Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей… дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя… приймає цю Конституцію - Основний Закон України".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: