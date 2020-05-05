"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

Депутати з фракції "Слуга народа" просять Конституційний суд роз’яснити положень абзацу четвертого преамбули Конституції щодо "гідних умов життя" людини.

Джерело: Повідомлення КС щодо надходження подання від 142 нардепів

Дослівно: "До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України".

Деталі: У самому поданні 142 нардепи просять офіційно розтлумачити положення абзацу 4 преамбули Конституції, а саме слова "гідних умов її життя".

Також нардепи просять офіційно розтлумачити, які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя.

Нардепи попросили залучити до участі провадженні главу комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нового представника України в робочій підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галину Третьякову.

В абзаці четвертому преамбули Конституції України зокрема йдеться, що "Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей… дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя… приймає цю Конституцію - Основний Закон України".