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В ОП заявили, що гумор став "зброєю" Зеленського на міжнародній арені

Вівторок, 5 травня 2020, 21:55

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який відповідає за міжнародні відносини, вважає, що гумор став сильним інструментом президента Володимира Зеленського на світовій арені.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім притаманно – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це та зброя, яка є у нашого президента. Він її дуже часто та вміло використовує".

Деталі: Жовква вважає, що Зеленський "бездоганно впорався із завданням вироблення відповідного зовнішньополітичного курсу" і наш президент "абсолютно рівний гравець на світовій арені".

Він зазначив, що початку каденції багато представників іноземних держав виявили великий інтерес до президента, тому в межах самітів Зеленський проводив до 20 зустрічей: "Графік був настільки щільний, що доводилося відмовляти окремим делегаціям в аудієнції".

Заступник Андрія Єрмака заявив, що наразі інтерес до Зеленського на світовій арені не зменшився,  а навіть зріс.

За його словами, наразі серед стратегічних партнерів України – США, Німеччина, Франція, Польща й Туреччина: "Стратегічний партнер – це та країна, яка інколи у важкі часи готова допомагати. І, що важливо, інколи, розуміючи твої національні інтереси, готова відповідним чином підлаштовувати свою політику".

Він додав, що Україна розглядає азійський напрямок як один з пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. Йдеться, зокрема, про Японію, Китай та Індією.

Так, після карантину Зеленський планує "азійське турне".

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президентаміжнародні відносиниКвартал


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