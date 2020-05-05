В ОП заявили, що гумор став "зброєю" Зеленського на міжнародній арені

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який відповідає за міжнародні відносини, вважає, що гумор став сильним інструментом президента Володимира Зеленського на світовій арені.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім притаманно – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це та зброя, яка є у нашого президента. Він її дуже часто та вміло використовує".

Деталі: Жовква вважає, що Зеленський "бездоганно впорався із завданням вироблення відповідного зовнішньополітичного курсу" і наш президент "абсолютно рівний гравець на світовій арені".

Він зазначив, що початку каденції багато представників іноземних держав виявили великий інтерес до президента, тому в межах самітів Зеленський проводив до 20 зустрічей: "Графік був настільки щільний, що доводилося відмовляти окремим делегаціям в аудієнції".

Заступник Андрія Єрмака заявив, що наразі інтерес до Зеленського на світовій арені не зменшився, а навіть зріс.

За його словами, наразі серед стратегічних партнерів України – США, Німеччина, Франція, Польща й Туреччина: "Стратегічний партнер – це та країна, яка інколи у важкі часи готова допомагати. І, що важливо, інколи, розуміючи твої національні інтереси, готова відповідним чином підлаштовувати свою політику".

Він додав, що Україна розглядає азійський напрямок як один з пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. Йдеться, зокрема, про Японію, Китай та Індією.

Так, після карантину Зеленський планує "азійське турне".