Усі розділи
Укр / Рус

Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг

Середа, 6 травня 2020, 00:05

Письменниця Джоан Роулінг запустила проект "Harry Potter At Home" покликаний розказати про світ Гаррі Поттера тим, хто зараз знаходиться на карантині.

Джерело: видавництво Wizarding world, Twitter Джоан Роулінг

Деталі: Починаючи з 5 травня знаменитості будуть щотижня читати по одному розділу з книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". Всього в першій книзі про Гаррі Поттера 17 глав.

Дослівно: "Harry Potter At Home - це наш спосіб принести магію в будинки людей, які зараз перебуває на карантині. Ці відео лише один з багатьох варіантів як провести час вдома. Будь ти один, з друзями або родиною".

Пряма мова Роулінг: "Деякі дуже милі люди зробили чудову річ".

Деталі: Першу главу першої книги про пригоди Гаррі Поттера прочитав Деніел Редкліфф. Одним з учасників проекту також став письменник Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн і актриса Клаудія Кім.

Відео, де Редкліфф читає першу главу є на сайті видавництва. Аудіо версія доступна на Spotify.

Теми: карантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак просить знайти для центральної влади "талановиту молодь" з регіонів

МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях

"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня

Разумков скликає позачергове засідання Ради на прохання опозиції

Прем'єр розповів, як запускатимуть метро

Усі головні новини...
карантин
В ОП розповіли, як "тисне руки" Зеленський на карантині
Баварія послаблює карантин: з 18 травня запрацюють "пивні сади"
В Раді зареєстрували постанову про вихід парламенту з карантину 18 травня
Останні новини
00:05
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг
00:02
Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався
23:59
В ОП розповіли, як "тисне руки" Зеленський на карантині
23:29
Заступник Єрмака заспокоїв: безвіз відбирати не будуть
23:12
Учаснику схеми Гладковського обрали заставу в 5 мільйонів: прокурор просив 23 млн
23:10
відео, фото48-поверховий хмарочос загорівся в ОАЕ
22:32
фото"Епіцентр" заявив, що передав першу партію гумдопомоги з "Мрії" у регіони
22:17
Єрмак просить знайти для центральної влади "талановиту молодь" з регіонів
21:55
В ОП заявили, що гумор став "зброєю" Зеленського на міжнародній арені
21:43
Британія вийшла на 1 місце у Європі за кількістю загиблих від епідемії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!