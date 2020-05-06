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Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг

Середа, 6 травня 2020, 00:05
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг

Письменниця Джоан Роулінг запустила проект "Harry Potter At Home" покликаний розказати про світ Гаррі Поттера тим, хто зараз знаходиться на карантині.

Джерело: видавництво Wizarding world, Twitter Джоан Роулінг

Деталі: Починаючи з 5 травня знаменитості будуть щотижня читати по одному розділу з книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". Всього в першій книзі про Гаррі Поттера 17 глав.

Дослівно: "Harry Potter At Home - це наш спосіб принести магію в будинки людей, які зараз перебуває на карантині. Ці відео лише один з багатьох варіантів як провести час вдома. Будь ти один, з друзями або родиною".

Пряма мова Роулінг: "Деякі дуже милі люди зробили чудову річ".

Деталі: Першу главу першої книги про пригоди Гаррі Поттера прочитав Деніел Редкліфф. Одним з учасників проекту також став письменник Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн і актриса Клаудія Кім.

Відео, де Редкліфф читає першу главу є на сайті видавництва. Аудіо версія доступна на Spotify.

Теми: карантинкоронавірус
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