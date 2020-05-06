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Війна: один військовий Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування

Середа, 6 травня 2020, 07:10
Війна: один військовий Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. 

Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.

За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Окрім цього збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. 

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Дослівно: "Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: війнаРосія
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