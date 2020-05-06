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Facebook видалив майже 100 облікових записів, пов'язаних із Росією

Середа, 6 травня 2020, 08:14

Компанія Facebook відзвітувала про видалення сотень сторінок і облікових записів через неприпустиму поведінку користувачів соцмережі в квітні 2020 року.

Джерело: повідомлення на офіційному сайті

Деталі: Зокрема експерти кажуть що видалили 46 сторінок, 91 обліковий запис Facebook, 2 групи та 1 обліковий запис в Instagram, пов'язаних із Росією.

Контент, який порушує правила Facebook, публікувався російською, англійською, німецькою, іспанською, французькою, угорською, сербською, грузинською, індонезійською мовами та фарсі, з упором на широке коло регіонів по всьому світу.

Розслідування показало, що виявлена ​​неприпустима активність пов'язана з фізичними особами в Росії, на українському Донбасі, і двома організаціями в окупованому Криму - NewsFront і SouthFront.

Відзначається, щозагалом за квітень Facebook припинив роботу 732 облікових записів в Facebook, 162 акаунтів в Instagram, 793 сторінок і 200 груп.

Українська правда
Теми: соцмережіРосія


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