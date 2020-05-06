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Сенат Польщі не підтримав вибори президента поштою

Середа, 6 травня 2020, 09:21

Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який пропонує проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Голосування, яке спочатку було призначене на середу, відбулося у вівторок після 21:00, після цілого дня дебатів. У голосуванні взяли участь 86 сенаторів. 50 висловилися проти законопроєкту, 35 - за, а один утримався.

Тепер акт повернеться до Сейму - нижньої палати польського парламенту. Для відхилення заперечень Сенату в цій палаті необхідна абсолютна більшість голосів - на один голос більше, ніж за всі інші голоси (проти і утрималися).

У Сеймі, який налічує 460 депутатів, на цей час правляча партія PiS має 235 голосів, з яких 18 - члени коаліційної угоди, їх лідер Ярослав Говін проти травневих виборів.

Попередньо планується, що нижня палата польського парламенту розгляне документ у четвер, 7 травня.

Як повідомлялося, низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою. 

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав верхню палату парламенту Сенат пришвидшити роботу, яка дозволить провести президентські вибори 10 травня шляхом поштового голосування у зв’язку з пандемією.

Читайте також: Президент на півтора терміну: як Польща намагається уникнути виборів під час кризи.

Теми: Польща


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