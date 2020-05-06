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Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" прокоментував можливість звільнення Хржановського

Середа, 6 травня 2020, 09:43

Глава наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський каже, що питання відповідності займаній посаді художнього керівника центру "Бабин Яр" Іллі Хржановського буде вирішуватися на підставі його діяльності, а не інформкампанії в пресі.

Джерело: Щаранський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "До мене зверненулися з листом загалом, я думаю, шановані діячі з вимогою звільнити Іллю. Я можу сказати, що навіть розглядати це питання дивно.

Людину звільняють, якщо він не справляється з тією роботою, яку він взяв на себе, або яку ми йому доручили виконати".

Деталі: За словами Щаранського на початок червня заплановано засідання наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" у Києві. Якщо до цього часу збережуться карантинні обмеження, члени наглядової ради спілкуватимуться по Zoom.

Пряма мова: "І тоді будемо оцінювати цей проект. На підставі якоїсь кампанії в пресі такі питання не вирішують".

Що передувало: Українські діячі культури звернулися у листі до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" з вимогою звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.

Негативну реакцію певної аудиторії викликала робота режисера над стрічкою "ДАУ.Дегенерація".

Українська прокуратура розслідує обставини зйомок фільмів "Дау" в Харкові з 2008 по 2011 роки, під час яких режисер використовував немовлят із сиротинця.

Читайте також: Хржановський про скандал з "ДАУ": Серія з немовлятами має прокатний сертифікат, причому навіть не 18+, а 15+

Українська правда
Теми: культура


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