Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" прокоментував можливість звільнення Хржановського
Глава наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський каже, що питання відповідності займаній посаді художнього керівника центру "Бабин Яр" Іллі Хржановського буде вирішуватися на підставі його діяльності, а не інформкампанії в пресі.
Джерело: Щаранський в інтерв'ю "Українській правді"
Пряма мова: "До мене зверненулися з листом загалом, я думаю, шановані діячі з вимогою звільнити Іллю. Я можу сказати, що навіть розглядати це питання дивно.
Людину звільняють, якщо він не справляється з тією роботою, яку він взяв на себе, або яку ми йому доручили виконати".
Деталі: За словами Щаранського на початок червня заплановано засідання наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" у Києві. Якщо до цього часу збережуться карантинні обмеження, члени наглядової ради спілкуватимуться по Zoom.
Пряма мова: "І тоді будемо оцінювати цей проект. На підставі якоїсь кампанії в пресі такі питання не вирішують".
Що передувало: Українські діячі культури звернулися у листі до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" з вимогою звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.
Негативну реакцію певної аудиторії викликала робота режисера над стрічкою "ДАУ.Дегенерація".
Українська прокуратура розслідує обставини зйомок фільмів "Дау" в Харкові з 2008 по 2011 роки, під час яких режисер використовував немовлят із сиротинця.
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