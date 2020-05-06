Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" звернувся до Зеленського

Середа, 6 травня 2020, 10:19
Глава наглядової ради центру Бабин Яр звернувся до Зеленського

Глава наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.

Джерело: Щаранський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Держава теж повинна бути в процесі. Але що відбувається в Україні, коли, при всій моїй симпатії, кожні кілька місяців змінюються міністри?

Немає жодного успішного проекту, чи то Яд Вашем, чи то музей у Вашингтоні, який був би державним. У той же час у всіх цих організаціях держава, президент або відповідні міністри призначають своїх представників".

Деталі: Щаранський повідомив, що особисто прилітав в Україну на кілька годин, щоб зустрітися з президентом Зеленським і закликати його призначити свого представника повноправним членом наглядової ради центру "Бабин Яр".

Також наглядова рада хоче, щоб український парламент або Мінкульт призначили свого представника.

Щаранський каже що у відповідь йому сказали: "буде-буде, але поки не до цього". Він висловив надію, що в червні, коли наглядова рада збереться на засідання, президент призначить представника держави.

Пряма мова: "Я через ваше інтерв'ю роблю ще раз пропозицію вашому президенту і міністру культури: дайте свого представника в проект "Бабин Яр".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: культураЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
культура
Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: