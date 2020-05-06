Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" звернувся до Зеленського

Глава наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.

Джерело: Щаранський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Держава теж повинна бути в процесі. Але що відбувається в Україні, коли, при всій моїй симпатії, кожні кілька місяців змінюються міністри?

Немає жодного успішного проекту, чи то Яд Вашем, чи то музей у Вашингтоні, який був би державним. У той же час у всіх цих організаціях держава, президент або відповідні міністри призначають своїх представників".

Деталі: Щаранський повідомив, що особисто прилітав в Україну на кілька годин, щоб зустрітися з президентом Зеленським і закликати його призначити свого представника повноправним членом наглядової ради центру "Бабин Яр".

Також наглядова рада хоче, щоб український парламент або Мінкульт призначили свого представника.

Щаранський каже що у відповідь йому сказали: "буде-буде, але поки не до цього". Він висловив надію, що в червні, коли наглядова рада збереться на засідання, президент призначить представника держави.

Пряма мова: "Я через ваше інтерв'ю роблю ще раз пропозицію вашому президенту і міністру культури: дайте свого представника в проект "Бабин Яр".