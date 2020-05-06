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Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" звернувся до Зеленського

Середа, 6 травня 2020, 10:19

Глава наглядової ради меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський закликав президента Володимира Зеленського та українські органи влади делегувати свого представника до наглядової ради.

Джерело: Щаранський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Держава теж повинна бути в процесі. Але що відбувається в Україні, коли, при всій моїй симпатії, кожні кілька місяців змінюються міністри?

Немає жодного успішного проекту, чи то Яд Вашем, чи то музей у Вашингтоні, який був би державним. У той же час у всіх цих організаціях держава, президент або відповідні міністри призначають своїх представників".

Деталі: Щаранський повідомив, що особисто прилітав в Україну на кілька годин, щоб зустрітися з президентом Зеленським і закликати його призначити свого представника повноправним членом наглядової ради центру "Бабин Яр".

Також наглядова рада хоче, щоб український парламент або Мінкульт призначили свого представника.

Щаранський каже що у відповідь йому сказали: "буде-буде, але поки не до цього". Він висловив надію, що в червні, коли наглядова рада збереться на засідання, президент призначить представника держави.

Пряма мова: "Я через ваше інтерв'ю роблю ще раз пропозицію вашому президенту і міністру культури: дайте свого представника в проект "Бабин Яр".

Українська правда
Теми: культураЗеленський


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