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В Україну хочуть заманити туристів із Китаю

Середа, 6 травня 2020, 10:49
В Україну хочуть заманити туристів із Китаю

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися ці моментом і залучити китайського туриста в країну.

Джерело: Олеськів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Більшість лідерів європейських країн сказали, що до кінця літа будуть точно закриті кордони ЄС назовні. Можливо, з осені їх відкриють, а можливо - ні. Я б планувала (закордонну відпустку) на 2021 рік. Або ж бути таким гнучким із валізами, щоб бути готовим "післязавтра" кудись вирушити. Зараз на це немає точної відповіді".

Деталі: На думку глави Держтуризму, Україні необхідно бути готовою до залучення іноземних туристів після завершення історії з пандемією.

Олеськів вважає, для цього дуже важливо використовувати всі діджитал-інструменти, що дозволить оперативно реагувати на зміни і відслідковувати всі тренди.

Пряма мова: "Я маю великі надії, зокрема на китайський ринок, тому що Китай вже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди все боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж зі країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і зуміти залучити китайського туриста...

На рахунок цього вже говорили з послом України в Китаї, з колегами з китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові".

Теми: Китайтуризмкоронавірус
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