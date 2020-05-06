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Влітку міжнародне авіасполучення не поновиться – Кулеба

Середа, 6 травня 2020, 11:29
Влітку міжнародне авіасполучення не поновиться – Кулеба

Міністерство закордонних справ України прогнозує, що повноцінне міжнародне авіасполучення протягом цього літа не відновиться.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба в "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "Я думаю, що ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішеня залежить не лише від нас. В декількох країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз самі ламають голову над тим, як це все врегулювати… Але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде.

Деталі: Поки що українське небо приймає лише чартерні рейси, які продовжують повертати українських громадян додому.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакарантинМЗС
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