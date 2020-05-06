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За добу в Києві - більше півсотні заражень COVID-19, знову спалах у Лаврі

Середа, 6 травня 2020, 12:06

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 68 осіб, захворіли троє медиків, 17 із випадків – у Києво-Печерській Лаврі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Новини сьогодні – не дуже оптимістичні. Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 68 людей.Троє з них – медики. На сьогодні в столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Так, серед тих, що захворіли: 21 жінка віком від 23 до 76 років і дівчинка чотирьох років. Та 45 чоловікiв віком від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років.

17 із випадків, підтверджених за минулу добу, – у Києво-Печерській Лаврі".

 

Деталі: Найбільше випадків захворювання, із виявлених минулої доби, в Печерському районі – 23, та в Дарницькому – 17. До лікарень столиці госпiталiзовані 24 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу в Києві одужали 8 людей. Усього коронавірус подолали 99 киян. 

Кличко зазначив, що загалом у лікарнях столиці від коронавірусу зараз лікуються 205 людей (в тому числі п'ятеро дітей), 35 із них - у важкому стані. Троє підключені до апаратів вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей.

Мер вкотре закликав людей не нехтувати правилами і власною безпекою.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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