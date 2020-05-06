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У Швейцарії найменша кількість нових випадків коронавірусу за два місяці

Середа, 6 травня 2020, 12:15
У Швейцарії найменша кількість нових випадків коронавірусу за два місяці

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Швейцарії впала до найнижчого рівня за більш ніж два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

5 травня у Швейцарії було зареєстровано 28 нових випадків зараження. Вперше з 4 березня в країні було зареєстровано менше 50 нових випадків інфікування за один день.

З неділі по понеділок Федеральне управління охорони здоров'я зареєструвало 76 випадків інфекції.

Крім того, нові дані Федерального статистичного управління Швейцарії свідчать про зниження смертності у всіх регіонах країни, крім одного.

Статистичне управління також порівняло звичайні показники смертності людей у ​​віці старше 65 років з показниками цього року.

У семи основних регіонах Швейцарії показники смертності були в межах річних прогнозів на цю пору року в усіх регіонах, крім двох: в районах Женевського озера і Тічино.

Нагадаємо,  з 11 травня у Швейцарії дозволять відкрити невеликі магазини, ресторани, ринки, музеї та бібліотеки.

Крім того, відновляться заняття в початкових та нижчих класах середньої школи, дозволені спортивні заняття. Громадський транспорт також відновить роботу за типовим графіком.

Теми: Швейцаріякоронавірус
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